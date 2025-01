Napoli-Chiesa, inizia l’assalto: prestito con diritto di riscatto. Ecco le cifre dell’affare

Il Napoli torna alla carica di Federico Chiesa. L'italiano è in cima alla lista di Antonio Conte

Il Calcio Napoli è chiamato a trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, qualora fosse davvero promesso sposo del PSG in questo mercato invernale. Antonio Conte, in tal caso, darebbe il suo ok alla cessione ma a patto di trovare il sostituto ideale.

Tante le idee, tra nuove scommesse e vecchi amori. Ora come ora il favorito assoluto sembra essere Federico Chiesa. L’esterno italiano è un’esplicita richiesta di Conte, che già aveva avanzato nell’estate scorsa, prima che il calciatore finisse al Liverpool. Proprio in Inghilterra, Chiesa sta facendo fatica, colpa del poco minutaggio, motivo per cui il Napoli ha fiutato l’affare.

Il sogno di Conte per il Napoli è Chiesa, gli azzurri affondano il colpo per riportarlo in Italia

La voce che riguarda Federico Chiesa trova sempre più conferme ora dopo ora. Il calciatore vorrebbe ritornare in Italia dopo sei mesi molto difficili in Inghilterra tra infortuni e il poco spazio, complici le foltissime rotazioni di Arne Slot in attacco.

Per questo motivo e per scelta di Conte, il Napoli ha messo nel mirino l’ex Juventus. Il calciatore sarebbe utilissimo alla causa, grazie alla sua capacità di giocare nel tridente offensivo sia a sinistra (ruolo madre), che a destra (lo ha fatto ai tempi della Fiorentina). Anche la formula della trattativa favorisce il Napoli e dunque l’affare sembra essere alla portata.

Gli azzurri hanno intensificato i contatti da ieri pomeriggio con il Liverpool. La formula proposta è quella del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Una cifra tutto sommato giusta per un giocatore che ha sempre mostrato grandi cose. Il tutto però dipende dalla situazione Kvara, anche se dalle ultime, il georgiano sembra oramai pronto a passare al PSG.