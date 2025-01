Napoli-Verona: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Domenica 12 gennaio 2025, il Napoli ospiterà l’Hellas Verona allo Stadio Diego Armando Maradona per la 20ª giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere su come seguire la partita e quali potrebbero essere le formazioni in campo.

Dove Vedere Napoli-Hellas Verona in TV

DAZN : La partita sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi attraverso: Canale 214 di Sky : Se hai sottoscritto l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky, la partita sarà disponibile qui. Smart TV : L’app di DAZN è compatibile con la maggior parte delle Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S supportano l’app DAZN per la visione diretta.

: La partita sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi attraverso:

Napoli-Verona: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Dove Vedere Napoli-Hellas Verona in Streaming

DAZN : Anche per lo streaming, DAZN è l’unica piattaforma a trasmettere il match. Puoi accedere alla partita tramite: Sito Web DAZN : Direttamente dal loro sito con un abbonamento attivo. App Mobile DAZN : Scaricabile su dispositivi Android e iOS per vedere la partita su smartphone o tablet. Altri Dispositivi : DAZN è compatibile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVision Box.

: Anche per lo streaming, DAZN è l’unica piattaforma a trasmettere il match. Puoi accedere alla partita tramite:

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 CET.

: Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 CET. Stadio: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Raspadori. All. Conte. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

Il Napoli è alla ricerca di conferme sotto la nuova gestione di Antonio Conte, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica. L’Hellas Verona, invece, cerca punti preziosi per la salvezza, con Marco Baroni che ha impostato una squadra combattiva e organizzata.

Assicurati di avere un abbonamento a DAZN per seguire Napoli-Hellas Verona. Con le probabili formazioni e tutte le informazioni necessarie, sei pronto per vivere l’emozione del calcio italiano direttamente da casa tua o in mobilità. Buona visione!