Napoli-Chiesa: presentata la prima offerta ufficiale. Le cifre e i dettagli

Dopo la bella vittoria di ieri, il Napoli torna a guardare sul mercato. Gli azzurri oramai orfani del partente Khvicha Kvaratskhelia sono alla ricerca di un nuovo esterno. Il nome caldo è quello di Federico Chiesa, l’attaccante sta trovando tante difficoltà nella sua esperienza al Liverpool e gradirebbe un ritorno in Italia.

Antonio Conte stravede per l’ex Juventus ed ha indicato allo staff azzurro il suo nome come quello prescelto per sostituire il georgiano. Una trattativa non impossibile, complice anche lo status del calciatore nella rosa di Arne Slott, relegato spesso alla panchina.

Il Napoli accelera per la fascia, c’è la prima offerta ufficiale per Federico Chiesa

L’ex Juventus nel corso dell’ultimo weekend, ha messo a segno il suo primo gol con la maglia del Liverpool durante la sfida di FA Cup contro l’Accrington Stanley, chiusa sul risultato di 4-0. L’esterno ha avuto a disposizione 45 minuti, segnando l’ultimo gol allo scadere, con un preciso destro da fuori area che ha colpito il palo prima di insaccarsi in porta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno accelerato le trattative dopo la conferenza stampa di Antonio Conte di sabato pomeriggio. L’obiettivo primario è Chiesa e per questo motivo è stata presentata la prima offerta ufficiale al Liverpool.

“Il Napoli ha contatti frenetici con il Liverpool per il prestito di Federico Chiesa fino al termine della stagione. La trattativa è in una fase molto avanzata in questo momento e la chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una volta trovato l’accordo per il prestito, si parlerà del riscatto che ci sarà quest’estate. Gli azzurri hanno sondato anche Alejandro Garnacho del Manchester United, ma i Red Devils sono stati chiari: per l’argentino servono 45 milioni, senza sconti e soprattutto senza prestiti”.