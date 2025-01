Conte difende Juan Jesus: “Ho sentito di tutto su di lui ma si sta dimostrando affidabile”

Il Napoli strappa i tre punti contro l’Hellas Verona e continua la sua corsa alla testa della classifica. Gli azzurri ancora una volta si sono dimostrati solidi in difesa e cinici in attacco. Nonostante l’assenza di Buongiorno, Juan Jesus ha risposto presente nelle ultime uscite, dimostrando una solidità inaspettata.

Prestazioni da parte del brasiliano che non sono passate sottotraccia. Il primo ad elogiarlo è stato Antonio Conte, che ai microfoni di DAZN ha lodato il centrale ed ha spiegato le ultime su tutti i suoi calciatori a disposizione.

Conte difende Juan Jesus e lo elogia dopo Napoli-Verona. Le parole

“C’è stato sicuramente qualche cambiamento, ho cercato sempre di trovare il vestito più adatto a questa squadra, fino a pochi giorni dal mercato eravamo praticamente senza 3 giocatori, poi presi l’ultima settimana, eravamo improntati sul 3-4-2-1, che allora era il vestito più adatto. Poi con gli arrivi di Lukaku, McTominay e Neres sono cambiate le cose, soprattutto per l’arrivo di Scott. Prima di arrivare a questo 4-3-3 facevamo un 4-2-2-2 con Scott che si alzava vicino a Romelu e gli esterni che entravano nel campo”.

“Siamo poi arrivati a questa soluzione, per me quella ottimale. Stiamo crescendo tanto, vedo anche come si allenano e come riescono certi meccanismi, è motivo di soddisfazione per me. C’è più fiducia ed autostima, poi sono felice nel vedere che tutta la rosa è coinvolta nonostante le tante chiacchiere del momento. Abbiamo avuto defezioni importanti. Dopo il ko di Buongiorno ho sentito di tutto su Juan Jesus, che invece si sta dimostrando affidabile da quando è stato chiamato in causa. Poi sono contento anche per Spinazzola che aveva avuto un inizio difficoltoso ed ora sta rispondendo alla grande con ottime prestazioni”.