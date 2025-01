Kvara vuole la Champions ma il PSG è quasi fuori: cosa serve per la qualificazione | FOCUS

PSG quasi fuori dalla Champions League: le combinazioni per qualificarsi ai playoff

Il nuovo format della UEFA Champions League introdotto in questa stagione ha messo in difficoltà più di una big. Abbandonata la formula dei gironi da 4 squadre, dal 2024 la prima fase prevede un’unica classifica alla quale partecipano tutte le 36 (e non più 32 squadre).

Si giocano 8 giornate: ogni squadra affronta 4 avversarie in casa ed altrettante in trasferta, tutte diverse e di differenti fasce (4) di appartenenza.

Al termine delle stesse, si stabiliscono le qualificate: le prime 8 passano direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla 9a alla 24esima affrontano i playoff. Dalla 25esima alla 36esima posizione si viene eliminati.

Allo stato attuale, il PSG in cui andrà a giocare Khvicha Kvaratskhelia, occupa la 25esima piazza, ovvero la prima di quelle che sanciscono la fine della partecipazione alla competizione.

I transalpini hanno ancora 180′ a disposizione per rimediare al deludente andamento tenuto fino ad ora, ma dovranno affrontare due partite molto complicate contro Manchester City (al Parco dei Principi) e Stoccarda (in Germania).

FOCUS cosa serve al Paris Saint Germain per qualificarsi ai playoff di UEFA Champions League: tutte le combinazioni

Andiamo dunque a scoprire che risultati devono ottenere gli uomini di Luis Enrique per non terminare la propria avventura europea il 29 gennaio, consentendo così a Kvaratskhelia di poter disputare qualche minuto in più nella competizione iridata.

Possibilità 1: Vincere contro Manchester City e Stoccarda. In questo caso non servirebbe fare calcoli.

Possibilità 2: Battere il Manchester City (perdendo con lo Stoccarda) e sperare che due tra Citizens (Brugge all’ultima), PSV (Stella Rossa e Liverpool) e Dinamo Zagabria (Arsenal e Milan) non facciano più di 1 punto in due partite o che Real Madrid (Salirburgo e Brest) e Celtic (Young Boys e Aston Villa) ne facciano zero.

Possibilità 3: Pareggiare con il Manchester City e battere lo Stoccarda, sperando che una tra PSV, Citizens e Dinamo Zagabria faccia al massimo 2 punti in due partite.

Possibilità 4: Perdere con il Manchester City e battere lo Stoccarda, sperando che una tra PSV e Dinamo Zagabria faccia al massimo 1 punto in due partite.

Possibilità 5: Pareggiare con Manchester City e Stoccarda, sperando che i tedeschi al massimo pareggino con lo Slovan Bratislava e che una tra PSV e Dinamo Zagabria faccia 0 punti in due partite.

Pareggiare con il City e perdere a Stoccarda, vorrebbe dire matematicamente eliminazione per il PSG.

In conclusione, le squadre su cui deve necessariamente fare la corsa il PSG sono due: Dinamo Zagabria e Stoccarda. Da un lato bisogna riuscire a fare più punti dei croati, che sembrano avere il calendario più proibitivo e potrebbero uscire con le ossa rotte contro l’Arsenal e il Milan, anche se contro i rosseneri giocheranno in casa e potrebbero affrontare una squadra già qualificata (gli uomini di Conceicao avranno un vero e proprio match-point contro i modesti spagnoli del Girona a San Siro).

Dall’altro, bisogna fare almeno gli stessi punti dello Stoccarda, senza farsi superare nella differenza reti (in questo momento a favore dei transalpini).

Ce la farà Kvaratskhelia a giocare in Champions League? Lo scopriremo presto.

Il calendario delle giornate 7 e 8 di Champions League delle squadre in lotta con il PSG

Giornata 7

PSG-Manchester City

Monaco-Aston Villa

Benfica-Barcellona

Brugge-Juventus

Stella Rossa-PSV

Slovan Bratislava-Stoccarda

Lipsia-Sporting

Feyenoord-Bayern

Real Madrid-Salisburgo

Arsenal-Dinamo Zagabria

Celtic-Young Boys

Giornata 8

Manchester City-Brugge

Inter-Monaco

Brest-Real Madrid

PSV-Liverpool

Stoccarda-PSG

Dinamo Zagabria-Milan

Aston Villa-Celtic

Classifica attuale

1 Liverpool 18 (qualificata)

2 Barcellona 15 (qualificata)

3 Arsenal 13

4 Leverkusen 13

5 Aston Villa 13

6 Inter 13

7 Brest 13

8 Lilla 13

————————-

9 Dortmund 12

10 Bayern Monaco 12

11 Atletico Madrid 12

12 Milan 12

13 Atalanta 11

14 Juventus 11

15 Benfica 10

16 Monaco 10

17 Sporting 10

18 Feyenoord 10

19 Club Brugge 10

20 Real Madrid 9

21 Celtic 9

22 Manchester City 8

23 PSV 8

24 Dinamo Zagabria 8

————————-

25 PSG 7

26 Stoccarda 7

27 Shakhtar 4

28 Sparta Praga 4

29 Sturm Graz 3

30 Girona 3

31 Stella rossa 3

32 Salisburgo 3

33 Bologna 2

34 Lipsia 0 (eliminata)

35 Slovan Bratislava 0 (eliminata)

36 Young Boys 0 (eliminata)