Napoli, Pedullà annuncia: “Conte vuole solo Garnacho. La prima offerta ufficiale è di 45 milioni”

Il Napoli è alla ricerca del post Kvara. Tanti i nomi in ballo e quello che affascina di più è dell’argentino Alejandro Garnacho. Il calciatore è uno degli idoli dei tifosi del Manchester United e anche Amorim sta sempre di più apprezzando il classe 2002.

Sulla trattativa per il calciatore nelle ultime ore ha parlato l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà. Il giornalista ha spiegato che l’argentino è il desiderio di Antonio Conte per sostituire al meglio il georgiano.

Rimane distanza tra richiesta e offerta. Lo United spinge verso i 60 milioni mentre il Napoli con i bonus si avvicina ai 50. C’è ancora distanza ma si vuole accontentare Conte, che vorrebbe l’argentino a tutti i costi.

Conte sogna Garnacho, il Napoli offre 45 milioni al Manchester United

“Antonio Conte ha chiesto Garnacho come priorità assoluta. Per l’argentino il Napoli ha offerto una cifra vicino ai 45 milioni di euro più bonus compresi. La richiesta del Manchester United è superiore di un bel po’. Quanto? Io penso 60 milioni circa di sterline più eventuali bonus. E’ una montagna. Garnacho è il nome che Conte ha fatto per distacco su tutti gli altri“.

“Il resto lo vedremo, il Napoli dovrà superarsi. Bisogna capirà quanto vuole investire dalla cessione di Kvara, ma Conte non aspetta e chiede rinforzi pronti alla causa”.

“Forse ci sarà un piano C,D o E ma per Conte non è uguale al piano A. Devo ringraziare i tifosi del Napoli che mi hanno scritto e spingono per Garnacho ma ragazzi, le trattative possono andare e possono non andare. Lo United può chiedere qualsiasi cosa. Conte meriterebbe di essere accontentato per quello che è riuscito a dare in pochi mesi a questo Napoli. Ha ribaltato una situazione che chiedeva anni e anni di lavoro”.