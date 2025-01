VIDEO/ Kvara doveva fare una cosa prima di andare a Parigi: da Diego alle 3 di notte

Prima di partire per Parigi, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di andare a salutare in piena notte Diego Armando Maradona.

Un gesto non casuale, probabilmente collegato anche ad esigenze comunicative: guardando il video pubblicato su X dall’account ClassicSchmo, si vede infatti il numero 77 allargare le braccia verso il murale di D10s in maniera fotografica.

Kvara al murale di Maradona alle 3 di notte

Verosimile che Kvara sia andato a girare le immagini del classico video di addio che i calciatori pubblicano sui propri account social per salutare i propri tifosi.

Un momento ad ogni modo emozionante: Khvicha ha voluto assorbire l’energia sprigionata in questa città dal Pibe de Oro probabilmente per l’ultima volta, prima di dire addio ad una terra che l’ha reso grande.

Kvaratskhelia è stato accompagnato da un fotografo e da un gruppo di persone per assicurarsi che in quei minuti non passasse nessuno in zona, per questioni di sicurezza.

L’attaccante, che ha vinto lo scudetto con la maglia del Napoli al suo primo anno in Serie A, firmerà un contratto faraonico nella giornata di oggi, che lo legherà al PSG per una cifra che si aggirerà attorno agli 8,5 milioni di euro a stagione.