Conte vuole Garnacho entro Napoli-Juventus: gli azzurri preparano l’assalto

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kvara. Gli azzurri si trovano in un gennaio ricco di impegni, sia sul fronte del mercato che su quello del campo, dove gli uomini di Antonio Conte, in una settimana, dovranno affrontare Atalanta e Juventus, in due crocevia decisivi per la lotta scudetto.

Antonio Conte ha compreso l’importanza di queste due partite e ha chiesto uno sforzo extra a Manna e ai suoi collaboratori. Entro la sfida contro la Juventus sarà necessario trovare un sostituto del georgiano. In cima alla lista c’è Alejandro Garnacho: l’argentino del Manchester United è il sogno di Antonio Conte, ma la trattativa rimane molto complessa.

C’è ancora distanza tra le parti. Il Napoli si ferma sulla soglia dei 50 milioni, mentre il Manchester United pende tra i 60 e 70 milioni di euro. A svoltare la vicenda potrebbe esserci la necessità di vendere per i Red Devils, che hanno bisogno di fare cassa.

Sul calciatore c’è Antonio Conte a spingere, il tecnico vede l’argentino perfetto sulla fascia sinistra grazie alle sue ottime abilità. Non è una trattativa facile e sul tema ne ha parlato in mattinata il Corriere dello Sport:

“La mente di Antonio Conte e sul doppio scontro diretto contro Atalanta (sabato) e Juventus (domenica prossima). La data segnata sul calendario dal tecnico è quella del 25 gennaio, quando al Maradona arriverà la Juventus di Thiago Motta. Orfano di Kvara, il tecnico ha messo in chiaro la situazione allo staff azzurro. Per quella domenica, ci dovrà essere il sostituto del georgiano. In cima alla lista c’è Garnacho, il sogno del tecnico azzurro che lo vorrebbe a tutti i costi. Manna e soci però sono avvisati, Conte non continuerà a lungo senza il sostituto di Kvara e tutti sono chiamati ad uno sforzo extra, partendo da De Laurentiis”.