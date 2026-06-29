Travolta in pieno da una moto, Giulia investita e uccisa davanti agli amici: aveva 15 anni

Tragedia nella serata di ieri a Torre Faro di Messina dove una ragazza di soli 15 anni, Giulia Scimone, è morta dopo essere stata investita da una moto in via Circuito.

Ragazza investita a Torre Faro di Messina: è morta a 15 anni

Stando a quanto emerso, la giovane stava trascorrendo la serata davanti al Peloro Games, uno dei luoghi più frequentati dai ragazzi nel weekend, quando improvvisamente sarebbe stata travolta in pieno da un motociclista.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 20enne alla guida del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo durante un’impennata, investendo in pieno la ragazza. Le condizioni di Giulia sono apparse fin da subito preoccupanti.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, la 15enne si sarebbe spenta proprio durante il trasporto in ospedale. Le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate fatali, fino a decretarne il decesso in pochi minuti.

Il motociclista sarebbe rimasto lievemente ferito ma non è in pericolo di vita. Sul luogo sono giunti i carabinieri che hanno provveduto all’arresto del 20enne, trasferito in carcere con l’accusa di omicidio stradale.