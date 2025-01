Gasperini perde tre titolarissimi in vista di Atalanta-Napoli: emergenza in difesa

Gasperini in emergenza massima in vista di Atalanta-Napoli. Ecco i tre calciatori a rischio assenza

L’Atalanta, dopo il pareggio di ieri sera contro la Juventus, si prepara alla sfida di sabato pomeriggio, sempre a Bergamo, contro il Napoli di Antonio Conte. Si tratta di un crocevia fondamentale per la stagione degli uomini di Gasperini, che dovranno però far fronte ad alcune assenze importanti.

Per il tecnico piemontese, le preoccupazioni maggiori riguardano il reparto difensivo. Gli orobici si trovano in una vera e propria emergenza, tra infortuni e squalifiche. Gasperini dovrà quindi reinventare il pacchetto arretrato in vista della partita di sabato.

Gasperini in emergenza in vista di Atalanta-Napoli, tutti gli assenti per sabato

In particolare, il primo assente sarà Odilon Kossounou. Il centrale ivoriano ha subito un infortunio muscolo-tendineo che coinvolge direttamente l’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori e lo terrà fuori per oltre un mese.

Dalla partita di ieri sono arrivate ulteriori brutte notizie per Gasperini. La prima riguarda Sead Kolasinac, che ha rimediato il quinto cartellino giallo del campionato nella sfida contro la Juventus e salterà quindi la partita contro il Napoli per squalifica.

Un altro giocatore in dubbio è Giorgio Scalvini. Il giovane centrale è uscito anzitempo per un problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore. La speranza è di riaverlo a disposizione per sabato pomeriggio, ma tutto dipenderà dagli esami che saranno svolti in giornata.

Nel mentre il tecnico orobico ieri in conferenza stampa ha iniziato già a parlare della partita contro il Napoli affermando: “Mi aspetto un ‘altra grande partita, ci troviamo in questa situazione di classifica con uno scontro così importante, penso sia un periodo fantastico, un altro appuntamento in queste condizioni non capita tutti gli anni. È chiaro che la partita di questa sera è stata dispendiosa, ma è martedì, vedremo sabato”.