Il piccolo Khvicha non ha nemmeno due anni: quale favola gli racconteremo adesso?

Meno di due anni fa, il 31 marzo 2023, un audace genitore innamoratissimo del Napoli chiamava il proprio figlio Daniele Khvicha, inserendo in maniera salvifica una virgola tra i due nomi.

L’evento attirò chiaramente le curiosità dell’Italia intera, portando anche la redazione di Sky Sport a dedicare loro un servizio.

Chiamato Khvicha in onore di Kvaratskhelia, meno di due anni fa il primo (e unico) caso a Napoli

Un atto d’amore estremo fatto nell’anno del tricolore, a suggellare con un marchio a fuoco quell’evento atteso 33 anni.

Purtroppo per il piccolo Khvicha, dopo nemmeno 700 giorni dalla sua nascita, quello che all’epoca era un idolo per milioni di persone si è trasformato in un ingrato, che ha scelto di lasciare Napoli per rincorrere denaro e presunta gloria altrove.

L’ha fatto a metà di una stagione che porta in grembo il seme di un altro miracolo, quello che sta conducendo Antonio Conte contro tutti i pronostici di inizio stagione.

Quale favola gli racconteranno da ora in poi i genitori per farlo addormentare? Quella dello scudetto o quella della fuga? E quale sceglieranno tutti i tifosi sparsi per il mondo per i loro figli? Quella della leggenda, o quella del tradimento?