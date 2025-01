Danilo-Napoli, l’affare potrebbe saltare per colpa della moglie: il motivo dello stop alla trattativa

Oltre alla trattativa per l’ala sinistra, il Napoli continua la sua ricerca per il reparto difensivo. Gli azzurri, su indicazione di Antonio Conte, sono alla ricerca di un centrale che possa dare respiro al duo titolare composto da Buongiorno e Rrhamani.

Il nome caldo è quello di Danilo, in uscita dalla Juventus dopo un lungo rapporto iniziato nell’estate del 2019. Negli ultimi giorni, il brasiliano ha trattato la rescissione con i bianconeri per poter scegliere liberamente il suo futuro. Negli ultimi giorni è attesa la fumata bianca, con il calciatore che poi si troverà davanti ad un bivio.

Su Danilo c’è Antonio Conte, che spinge per avere il centrale in azzurro. Fino a qualche giorno fa, Napoli sembrava essere la sua prossima casa; invece, secondo le ultime notizie, l’affare potrebbe sfumare a causa di una richiesta della moglie del calciatore.

Danilo tratta con il Napoli ma una richiesta della moglie cambia le carte in tavola

Danilo e il Napoli sono in trattativa da più di qualche settimana. Tuttavia, tutto è legato alla rescissione del calciatore con la Juventus, che tarda ad arrivare per alcune questioni ancora da definire tra il giocatore e il club bianconero.

Nelle ultime ore, come riportato dal Corriere della Sera, al calciatore è giunta una richiesta da parte della moglie, che desidererebbe tornare in Brasile dopo tanti anni trascorsi in Europa.

“Non è una situazione facile per Danilo. Antonio Conte lo aspetta a Napoli ma nelle ultime ore deve far fronte anche ad una richiesta di sua moglie. Clarice vorrebbe tornare in Brasile dopo tanti anni in Europa. Per questo motivo il centrale ha chiesto ancora qualche giorno al Napoli per rifletterci. L’affare dunque potrebbe saltare per…amore”.