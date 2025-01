L’imminente di Khvicha Kvaratskhelia, destinazione Paris Saint Germain, ha gettato nello sconforto non solo i tifosi del Calcio Napoli.

Si, perché la permanenza del talento georgiano era stata bramata anche da decine di migliaia di Fantallenatori, che l’estate scorsa avevano fatto follie pur di inserirlo nel proprio roster sognando di vincere il Fantacalcio grazie ai suoi bonus.

Fantacalcio, Kvaratskhelia lascia la Serie A: cosa faranno i Fantallenatori?

E così, a breve, in tutte le leghe Fantacalcistiche d’Italia la casella del numero 77 diventerà vuota. In compenso, rientreranno per tutti la metà dei crediti investiti su di lui, ma necessariamente bisognerà trovare un sostituto all’altezza.

Che sia proprio Alejandro Garnacho, funambolo del Manchester United su cui il club di De Laurentiis sembra aver messo gli occhi per sostituirlo? Solo il tempo (e l’asta di riparazione) daranno la sentenza.

Poi sarà il campo a dire se, questa volta, gli sforzi economici avranno prodotto quanto auspicato.