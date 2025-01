Kvaratskhelia è atterrato ieri sera all’aeroporto di Parigi. La star georgiana ha definitivamente lasciato Napoli ed è pronta a cimentarsi nella sua nuova avventura. Tuttavia, questa non è iniziata proprio come si aspettava o come la città partenopea lo aveva abituato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il calciatore ha lasciato la sua abitazione a Napoli insieme alla moglie Nitsa, a bordo di un van scuro diretto verso Capodichino. All’aeroporto, Kvaratskhelia è stato scortato dalle autorità locali prima di entrare tramite un ingresso secondario. La partenza è avvenuta poco prima di cena, con arrivo nella capitale francese dopo le 21.

Kvaratskhelia a Parigi passa inosservato, le prime ore del georgiano da ex calciatore del Napoli

Niente caroselli, nessun giornalista e nemmeno un tifoso ad aspettare il calciatore georgiano all’aeroporto. Questo è quanto riportano alcuni colleghi francesi. Kvara è stato accolto nell’indifferenza generale. Si attende di scoprire se la situazione cambierà nella giornata odierna, quando il calciatore sosterrà le visite mediche e raggiungerà i compagni al campo d’allenamento.

Nel frattempo, spunta il numero di maglia. Per Kvara l’eredità è pesante: il georgiano ha scelto il numero 7, precedentemente indossato da Kylian Mbappé. Questa scelta è dettata dall’amore verso il suo idolo Cristiano Ronaldo e conferma il numero che già indossa con la sua nazionale, mentre a Napoli non ha potuto prenderlo poiché era occupato da Elmas.

Per l’esordio, bisognerà aspettare la settimana prossima. Sabato, contro il Lens, il calciatore non sarà convocato e osserverà i suoi nuovi compagni dalla tribuna. Grande attesa per il prossimo 25 gennaio, ironia della sorte in concomitanza con Napoli-Juventus, quando il georgiano esordirà nella sfida al Parco dei Principi contro il Reims, una squadra di metà classifica che ha già sorpreso tutti in Francia.