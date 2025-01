Antonio Conte in conferenza stampa: “Senza Kvara sarà un Napoli diverso”

Antonio Conte in conferenza stampa: "Kvara via, sarà un Napoli diverso da quello dello scudetto"

Antonio Conte, tecnico del Calcio Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Inevitabile la domanda su Khvicha Kvaratskhelia, che ha lasciato la squadra azzurra partendo alla volta di Parigi per accasarsi al PSG.

Queste le sue parole in merito:

“Abbiamo fatto 47 punti con grande lavoro. Ora ci soffermiamo a Kvara, ma se andiamo ad analizzare in maniera oggettiva questa squadra rispetto all’anno scorso è senza tre giocatori, Osimhen, Kvara e Zielinski, quattro con Kim rispetto allo Scudetto.”

“È oggettivo, poi ognuno può dire la propria e dire è più forte, ne esce rinforzato, indebolito, serve questo o quello, ma penso anche a Mario Rui che nell’anno dello Scudetto giocava lui. Pure Elmas, sì. Dicono c’è l’ossatura, ma ora è un altro Napoli”.

“Con la partenza di Kvara è diverso da quello dello Scudetto e l’anno scorso non ha fatto un buon campionato”.

“Noi dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che il lavoro ci ha portato lì per tanto tempo, forse siamo stati la squadra che è stata più volte in testa, va dato merito al lavoro, ai ragazzi, al tempo stesso non bisogna dimenticare che è un altro Napoli rispetto a due anni fa, ora ancora di più senza un altro pezzo da 90 e affrontiamo le restanti 18 partite”.