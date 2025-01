VIDEO/ Tifosi in massa a Capodichino per supportare il Napoli prima della partenza per Bergamo

E’ già iniziata Atalanta-Napoli, gli azzurri in questi minuti sono arrivati all’aeroporto di Capodichino accompagnati da migliaia di tifosi che hanno aspettato la squadra all’esterno della struttura da ora di pranzo circa.

La partita in programma domani alle ore 20:45 al Gewiss Stadium sarà un crocevia fondamentale per la stagione della squadra di Antonio Conte. Si decide la vetta della classifica, in attesa che l’Inter recuperi la partita contro la Fiorentina, sospesa per il malore subito da Bove nei primi minuti di gioco.

Un saluto caloroso, una fila interminabile di persone con striscioni e bandiere per rendere magico il tragitto verso l’aeroporto. Una scena bellissima che sicuramente fa bene al morale della squadra e carica ulteriormente in vista di un match decisivo come quello in programma domani sera.

Capodichino paralizzata dalle migliaia di persone che hanno invaso le strade per dare un ultimo saluto alla squadra prima della partenza verso Bergamo. L’ambiente conosce l’importanza di questa partita ed ha voluto supportare la squadra quanto possibile, ricordando il divieto di trasferta per i residenti in Campania.

Lo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa odierna ha voluto dedicare un pensiero a tutti i tifosi del Napoli, partendo da quelli presenti nei pressi dell’aeroporto: “Al di là dei risultati, la passione non la puoi togliere al tifoso napoletano, c’è un attaccamento che fai fatica a non percepire, è inevitabile che quando sei in testa è chiaro a tutti questa passione e noi dobbiamo alimentarla senza avere rimpianti, lasciando il campo sempre con la maglia sudata”.

Scene bellissime, che sottolineano l’amore dei tifosi per questa maglia. Il momento di stagione è importantissimo, dopo l’Atalanta, il prossimo 25 gennaio a Fuorigrotta arriverà la Juventus, per una settimana di fuoco dove è vietato sbagliare.