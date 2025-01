Perché Kvara rischia seriamente di non giocare la Champions League con il PSG in questa stagione

Khvicha Kvaratskhelia rischia concretamente di non giocare neanche un minuto dell’edizione in corso della Champions League.

Il georgiano, passato al Paris Saint Germain la scorsa settimana, non potrà infatti essere schierato dai transalpini nelle due restanti partite del girone, in quanto vietato dal regolamento.

Perché Kvara rischia di non giocare la Champions League con il PSG in questa stagione: cosa dice il regolamento

Secondo quanto stabilito dalla UEFA, infatti, Luis Enrique potrà avere a disposizione l’ex Napoli solamente dalla fase successiva, quando il club avrà la possibilità di integrare il suo nome alla lista da presentare.

Attualmente possono scendere in campo solo i calciatori che sono stati inseriti nell’elenco consegnato il 3 settembre scorso.

Come noto, la qualificazione del PSG al turno eliminatorio è tutt’altro che scontata: i francesi dovranno infatti vedersela nei restanti 180′ con Manchester City (al Parco dei Principi) e Stoccarda (in trasferta), provando a fare meglio di entrambe e rosicchiando in particolare ai Citizens nello scontro diretto i punti decisivi al passaggio del turno.

Gli uomini di Guardiola sembrano essere intanto in netta ripresa dopo la crisi affrontata, come testimonia il 6-0 infilato all’Ipswich a domicilio.

Il Paris dovrà quindi compiere un vero e proprio miracolo sportivo mercoledì sera: in caso di sconfitta, l’eliminazione dalla Champions League sarebbe quasi una certezza.

Con buona pace di Kvara, arrivato in pompa magna all’ombra della Torre Eiffel per fare uno step successivo nel proprio percorso, lasciando una squadra prima in classifica per cavalcare sogni europei.