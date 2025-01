Danilo al Napoli, è fatta: passerà in azzurro dopo la sfida con la Juventus

Danilo sembra essere molto vicino a vestire la maglia azzurra. Da diversi giorni, si parla di una possibile risoluzione consensuale del contratto tra Danilo e la Juventus.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe stata trovata la soluzione definitiva, ed il passaggio dovrebbe avvenire a margine della sfida di sabato sera in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Danilo al Napoli, tutto fatto: passerà in azzurro dopo la partita con la Juventus

Il giocatore, ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta alla Juventus, ha mostrato grande entusiasmo nei confronti del Napoli, dove Antonio Conte lo vede come un rinforzo fondamentale per la difesa. Danilo ha già avuto contatti con il tecnico salentino e ha espresso il suo consenso per il trasferimento, con un contratto di 18 mesi pronto ad aspettarlo.

Il Napoli, alla ricerca di un centrale esperto dopo l’infortunio di Buongiorno, vede in Danilo non solo un rinforzo tattico ma anche un leader carismatico capace di portare esperienza e stabilità in un reparto che ha mostrato alcune fragilità nel corso della stagione. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli difensivi è vista come un grande vantaggio per le strategie di Conte.