Tra due mesi il Napoli saprà se le ambizioni di conquistare il quarto scudetto della propria storia saranno rimaste intatte. Virtualmente appaiati all’Inter, seconda a 3 punti di distanza ma con una partita da completare a Firenze (0-0 al 15′, interrotta per il malore di Bove), gli azzurri vivranno i prossimi turni come se fossero delle vere e proprie finali.

Scudetto, è corsa a due tra Napoli e Inter: il calendario di Serie A e i momenti focali fino al termine del campionato

Saranno 4 le giornate di campionato decisive in tal senso: la 23a, la 25a, la 27a e la 29a. In queste domeniche (o sabati) gli uomini di Conte affronteranno la Roma e la Lazio in trasferta, i nerazzurri nello scontro diretto al Maradona ed il Venezia fuori casa.

Contemporaneamente, la squadra di Inzaghi se la vedrà nel derby stracittadino con il Milan, con la Juventus a Torino e con l’Atalanta a Bergamo.

Quattro momenti focali della stagione, dai quali chi riuscirà ad uscire con il bottino più ricco, verosimilmente si prenderà definitivamente la vetta della classifica ed alzerà la coppa il 25 maggio 2025.

Andiamo a vedere il dettaglio del calendario di Napoli e Inter da qui alla fine del campionato di Serie A:

22a giornata (25-26 gennaio)

Napoli-Juventus

Lecce-Inter

23a giornata (2 febbraio)

Roma-Napoli

Milan-Inter

24a giornata (9 febbraio)

Inter-Fiorentina

Napoli-Udinese

25a giornata (16 febbraio)

Lazio-Napoli

Juventus-Inter

26a giornata (23 febbraio)

Como-Napoli

Inter-Genoa

27a giornata (2 marzo)

Napoli-Inter

28a giornata (9 marzo)

Napoli-Fiorentina

Inter-Monza

29a giornata (16 marzo)

Venezia-Napoli

Atalanta-Inter

30a giornata (30 marzo)

Napoli-Milan

Inter-Udinese

31a giornata (6 aprile)

Bologna-Napoli

Parma-Inter

32a giornata (13 aprile)

Napoli-Empoli

Inter-Cagliari

33a giornata (20 aprile)

Bologna-Inter

Monza-Napoli

34a giornata (27 aprile)

Inter-Roma

Napoli-Torino

35a giornata (4 maggio)

Lecce-Napoli

Inter-Verona

36a giornata (11 maggio)

Napoli-Genoa

Torino-Inter

37a giornata (18 maggio)

Inter-Lazio

Parma-Napoli

38a giornata (25 maggio)

Como-Inter

Napoli-Cagliari