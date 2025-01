Manna contro Kvara: “Racconterà tutto? Non è voluto venire neanche all’ultima partita”

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, proprio non riesce a comprendere cosa abbia da dire Kvara, come anticipato nel video in cui ha annunciato ai tifosi il suo addio. “Un giorno vi racconterò tutto” aveva promesso, ma il dirigente è piuttosto dubbioso: “Cosa deve dire Kvara? Chiedetelo a lui, ha voluto andarsene, ha chiesto di essere ceduto”.

Kvara al PSG, il ds del Napoli Giovanni Manna: “Cosa vorrà raccontare? Chiedetelo a lui”

Manna è convinto che la squadra risponderà bene nei prossimi mesi, anche perché il georgiano si era già distaccato dal gruppo da tempo. Durante l’intervista ha rivelato un dettaglio sulla partita vinta dal Napoli contro il Verona: “La squadra reagisce alla grande perché è concentrata e l’allenatore è abile a isolare il gruppo. L’ultima volta (contro il Verona) non ha voluto partecipare alla partita”.

“La cessione è stata una scelta doverosa per un club come il nostro, poi la volontà del calciatore è stata determinante e noi l’abbiamo assecondata. È un calciatore importante, stiamo lavorando per capire come muoverci, ma in passato già sono andati via calciatori importanti e sono stati sostituiti quindi siamo tranquilli“.