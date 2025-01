Garnacho al Napoli, accordo quinquennale: quanto guadagnerà il sostituto di Kvaratskhelia

Alejandro Garnacho, il giovane talento argentino del Manchester United, è sempre più vicino ad indossare la maglia azzurra già nella sessione invernale del mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli è pronto a offrire a Garnacho un contratto da top player.

Tuttosport rivela che Garnacho potrebbe guadagnare fino a 4 milioni di euro a stagione, con bonus vari che potrebbero aumentare ulteriormente il suo stipendio. L’offerta del Napoli include un contratto quinquennale, portando il totale dell’ingaggio a cifre significative.

Garnacho pronto a passare dal Manchester United al Napoli: quanto guadagnerà

Questo rappresenta un notevole aumento rispetto ai suoi attuali 1,5 milioni di euro all’anno con il Manchester United, segnando un passo importante nella sua carriera.

La decisione di Garnacho si basa non solo su aspetti economici ma anche sulla possibilità di crescere sotto la guida di Antonio Conte, noto per valorizzare i giovani talenti.

Con la partenza di Khvicha Kvaratskhelia per il PSG, il Napoli vede in Garnacho un sostituto ideale, capace di portare dinamismo e qualità tecnica alla squadra.

Questo trasferimento rappresenterebbe un’opportunità eccezionale per Garnacho di diventare una stella in Serie A, in uno stadio che ha già celebrato grandi campioni.