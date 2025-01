Napoli, manca l’intesa per il rinnovo di Meret: “Potrebbe finire in un altro club a zero”

Continuano i problemi sul rinnovo di Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nella prossima estate e le parti continuano a fare fatica a trovare l’accordo per sancire il definitivo rinnovo.

Meret quest’anno ha collezionato 17 presenze in campionato con un totale di 1530 minuti. Ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni, il che lo rende uno dei portieri con il maggior numero di clean sheets nella competizione ed ha subito 11 reti, vincendo a mani basse il confronto con Caprile (finito in prestito al Cagliari).

Meret non trova l’accordo con il Napoli e molte pretendenti iniziano a bussare alla porta

A riportare le ultime ci ha pensato il giornalista Valter De Maggio in apertura di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Il portiere azzurro ha il contratto in scadenza a giugno. Parti al lavoro per un’intesa ma solamente dal prossimo mese di febbraio.

“Rinnovo Meret? Non c’è ancora intesa, non se ne parlerà fino al 3 febbraio, la negoziazione riprenderà dal 4 febbraio in avanti, ovvero a fine mercato. Da quella data in poi ricordiamo che Meret avrebbe già la possibilità di sottoscrivere un accordo con un altro club senza rinnovo. Si continua a trattare“

“Sono mesi oramai che le parti cercano l’accordo, si pensava in una fumata bianca nell’ultimo incontro ma non è stato così. Nei mesi scorsi il portiere è stato seguito da molte squadre. Conte non lo vorrebbe perdere per nessun motivo al mondo“.

Sarà dunque importante capire le intenzioni del Napoli in vista di febbraio, mese in cui le parti si rivedranno per trovare una quadra definitiva, per un rinnovo che si sta trascinando da troppi mesi. La paura è che Meret possa andare via a zero.