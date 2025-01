Spalletti: “Conte sta facendo un lavoro super. Per il Napoli consiglio Chiesa”

Luciano Spalletti è tornato a parlare delle ultime vicende di casa Napoli. L’allenatore ha evitato il discorso Kvara ma ci ha tenuto a dare un nome come sostituto del georgiano. Il prescelto per il tecnico di Certaldo è Federico Chiesa, in forza al Liverpool.

Parole di stima anche per Antonio Conte. I due tecnici sono sempre stati grandi amici, Spalletti rivede in questo Napoli la stessa passione e grinta che ha contraddistinto il suo gruppo nell’anno dello scudetto. Con la speranza che si possa ripetere lo stesso epilogo.

Spalletti torna a parlare del Napoli, tra Conte e il consiglio Chiesa per il post Kvara

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Vivo Azzurro Tv. Tanti i temi analizzati, uno in particolare è legato al Napoli. Il tecnico dopo aver elogiato Antonio Conte ha provato a dare dei consigli per il post-Kvara, indicando il nome di Federico Chiesa:

“Sì, io sarei molto favorevole ad avere Chiesa sotto controllo per quanto riguardo poi il livello del nostro calcio, per andarlo a reinserire perché quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva… Non ce ne sono molti. Stanno facendo bene anche Orsolini e Politano, sono tutti calciatori che continuiamo ad avere sotto controllo nel mirino perché possono effettivamente darci una mano”.

“Ce ne sono diverse che stanno facendo molto bene. Sicuramente una da citare è il Napoli perché Conte ha tirato fuori veramente una struttura imponente dalla propria squadra, ha creato una quadratura dove si vede una sostanza, un equilibrio, dove si vede una mentalità importante. Poi il Napoli è supportato da una città che trasferisce molto a questa squadra”.