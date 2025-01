Napoli-Juve, Buongiorno corre verso il rientro: cosa filtra da Castel Volturno

Negli ultimi giorni, si sono viste alcune luci di speranza per il ritorno in campo di Buongiorno. Secondo le informazioni più recenti, il difensore ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo, segno che il recupero procede, anche se lentamente.

Tuttavia, la possibilità di vederlo in campo per la partita contro la Juventus appare ancora incerta. Secondo le ultime Buongiorno potrebbe strappare una convocazione per il big match, ma non è sicuro che sarà in condizione di giocare titolare.

Buongiorno spinge verso il rientro: sarà in panchina per Napoli-Juve

La partita contro la Juventus è cruciale per il Napoli, che mira a mantenere alta la sua posizione in classifica e a consolidare la vetta.

L’assenza di Buongiorno potrebbe essere un fattore di preoccupazione, considerando l’importanza del match, ma il Napoli ha dimostrato di avere un organico capace di adattarsi e competere anche senza uno dei suoi pezzi forti.

Conte potrebbe decidere di non rischiarlo, preferendo aspettare che il difensore sia al 100% della sua condizione fisica per evitare ricadute. La speranza è che possa tornare in campo contro la Roma il 2 febbraio, fornendo così al Napoli un rinforzo significativo per la difesa nelle partite successive.