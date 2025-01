PSG, rischio psicodramma Kvara: se perde a Stoccarda è fuori dalla Champions. Le combinazioni

Kvaratskhelia rischia di non giocare la Champions League con il PSG

La vittoria in rimonta contro il Manchester City della settimana scorsa, non ha messo il Paris Saint Germain al riparo dal rischio eliminazione in Champions League.

Tutt’altro: la situazione per i francesi rimane decisamente critica a 90′ dal termine della fase a gironi. Gli uomini di Luis Enrique, infatti, andranno mercoledì sera a Stoccarda per giocare quello che sarà un vero e proprio spareggio salvavita.

I tedeschi, appaiati a quota 10 in classifica ai transalpini e allo Sporting Lisbona, avranno solo un risultato a disposizione per qualificarsi agli spareggi: la vittoria.

L’ultimo turno, per uno scherzo del destino, ha messo di fronte al PSG proprio una diretta avversaria per il passaggio alla fase successiva, mentre i lusitani avranno, almeno sulla carta, vita agevole tra le mura amiche contro il Bologna, già fuori dalla competizione. Ai portoghesi basterà un pareggio per essere qualificati.

Tutta ‘colpa’ del Manchester City, che nonostante la sconfitta del Parco dei Principi sarà qualificato con una vittoria all’Etihad Stadium contro i belgi del Club Brugge.

Il PSG di Kvara a un passo dall’eliminazione dalla Champions League: le combinazioni

In sostanza, se il PSG perderà a Stoccarda e contestualmente vinceranno gli uomini di Guardiola (dando per scontato almeno un paraggio dello Sporting contro il Bologna), Kvaratskhelia guarderà le prossime partite di Champions League dal suo certamente comodo divano parigino.

In caso di pareggio tra francesi e tedeschi, invece, a qualificarsi saranno i primi, in virtù di una migliore differenza reti. Insomma, sarà un mercoledì di fuoco.