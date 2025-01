Conte fa un regalo al suo Napoli: ecco la sorpresa per i suoi calciatori

Il regalo di Antonio Conte per il suo Napoli, un permesso speciale che non era mai arrivato in questa stagione

Una vittoria contro la Juventus che ha sciolto anche mister Antonio Conte. “Il generale” come storicamente è chiamato il tecnico leccese ha voluto fare un piccolo regalo alla sua squadra dopo la bella vittoria di sabato contro i bianconeri.

Uno strappo alla regola ed un regalo sicuramente gradito da tutto l’ambiente Napoli. Antonio Conte ha infatti deciso di concedere tre giorni di riposo alla sua squadra dopo la partita di sabato. Per questo motivo il gruppo tornerà ad allenarsi solamente nella giornata di domani, con il mirino già calibrato a Roma-Napoli di domenica sera.

A raccontare dell’aneddoto ci ha pensato la Repubblica nella sua edizione odierna. Oggi il centro a Castel Volturno sarà più vuoto del previsto, allenamenti annullati con la ripresa in programma domani. Poi zero distrazioni, domenica ci sarà una sfida decisiva contro la Roma di Claudio Ranieri, domenica chiave visto l’impegno dell’Inter contro il Milan:

“La squadra fisicamente è al top e non avrà problemi a riallacciare subito la spina, quindi, nonostante la breve pausa seguita alla vittoria contro la Juve. Dal punto di vista psicologico, invece, i tre giorni di vacanza che si concludono domani avranno un significato per il Napoli sicuramente meno banale, visto che fungeranno da spartiacque tra la prima parte – straordinaria – del campionato e il gran finale che attende ora gli azzurri”.

“Con la qualificazione per la Champions già in tasca, infatti, la capolista potrà adesso buttarsi a capofitto nella lotta per lo scudetto: con il doppio vantaggio di non avere nulla da perdere e di poter scendere in campo di conseguenza senza alcuna pressione, a cominciare dalla imminente trasferta di Roma”