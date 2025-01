Napoli, le condizioni di Buongiorno e Olivera. Chi recupera in vista della Roma

Il Napoli mette nel mirino la partita di domenica sera contro la Roma. Per gli azzurri di Antonio Conte sarà fondamentale vincere per continuare la propria corsa scudetto, sperando in uno scivolone dell’Inter impegnata poche ore prima nel derby contro il Milan.

Il tecnico leccese ha gli uomini contati in difesa, ai box ci sono infatti ancora Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera. Le condizioni dei due in vista di domenica preoccupano. Mentre per il terzino l’assenza sarà certa, il Napoli spera di recuperare il roccioso centrale ex Torino assente oramai da oltre un mese.

Le condizioni di Buongiorno e Olivera in vista di Roma-Napoli di domenica sera

Queste le ultime della Gazzetta dello Sport sulle condizioni dei due difensori. Per Buongiorno c’è speranza di vederlo quantomeno in panchina domenica sera. Per Olivera invece ancora riposo e terapie, il recupero chiederà ancora qualche settimana di lavoro lontano dal gruppo.

Per Buongiorno: “Per domenica Conte potrebbe riavere a disposizione Alessandro Buongiorno, che già dalla scorsa settimana è tornato a lavorare in gruppo: il difensore deve recuperare tono muscolare, ma è prossimo al rientro: all’Olimpico potrebbe andare in panchina ma si valuterà il tutto giorno dopo giorno. Domani la squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno con una doppia seduta, dopo aver usufruito di tre giorni di riposo. Una novità decisa da Conte, che può essere vista come un premio agli ultimi risultati della squadra”,

Per Olivera invece: “Domenica mancherà ancora Mathias Olivera, che aveva già saltato la partita contro la Juventus. L’uruguaiano ha una lesione distrattiva al polpaccio, più precisamente al soleo della gamba sinistra e sarà ai box per un po’, circa un mese. Ci sarà più spazio per Leonardo Spinazzola, che ha ritrovato un sorriso bello pieno”