VIDEO/ Napoli-Juve diventa un film: il cortometraggio della sfida vista dal campo

Gli azzurri si presentano alla sfida contro la Juve al vertice della classifica. Tuttavia ad essere imbattuta ancora in questo campionato è la squadra bianconera che prova, anche in questo match, a prolungare la sua striscia di partite senza sconfitte con il gol del neo acquisto Kolo Muani.

Il film di Napoli-Juve

Il primo tempo termina così con gli azzurri in svantaggio, Il gol degli avversari diventa però una sveglia per gli azzurri che entrano nel secondo tempo con l’obiettivo non solo di rimontare ma anche di dimostrare chi tra le due è la più forte.

Inizia così un dominio totale che annichilisce la Vecchie Signora e mette ancora più in chiaro di che pasta siano fatti gli uomini di Antonio Conte.