Dall’Olanda annunciano: “Il Napoli è pronto ad acquistare Noa Lang per 35 milioni”

Dall’Olanda arriva una clamorosa indiscrezione sul prossimo acquisto del Napoli. Il De Telegraaf, prestigioso portale olandese ha annunciato in esclusiva che gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo per Noa Lang.

Il classe 1999 è uno dei maggiori prospetti di terra olandese. Il funambolo del PSV Eindhoven è al centro del mercato complice la sua buona annata in Olanda dopo essere esploso definitivamente al Club Brugge con 30 gol in 89 presenze.

Dall’Olanda annunciano Noa Lang al Napoli, le ultime sulla trattativa per l’esterno olandese

L’esterno è un vero e proprio funambolo olandese. Dribbling, corsa e tanta imprevedibilità che lo hanno reso unico nel suo campionato. La sua consacrazione è arrivata in Belgio, dove al Club Brugge si è messo in mostra diventando uno dei punti fermi della rosa, prima di tornare in Olanda, direzione PSV.

Dopo una prima stagione con qualche infortunio di troppo, quella di quest’anno è stata l’ennesima conferma per il suo talento. All’attivo conta in questo campionato, 16 presenze e 4 gol, oltre le 7 presenze in Champions League condite da una rete e una serie di assist stupendi. Un gol anche nella finale di Supercoppa olandese vinta però ai rigori dal Feyenoord dopo un clamoroso 4-4 nei novanta minuti.

“La volontà di Lang sarebbe quella di trasferirsi al Napoli, ma il club olandese tiene duro e vorrebbe trattenerlo. Il club italiano ha urgente bisogno di un sostituto per Kivicha Kvaratskhelia, partito per il Paris Saint-Germain. L’offerta pronta è di quasi 35 milioni di euro e una serie di bonus facilmente raggiungibili”.

“Lang non ci sarà stasera nell’ultima partita del girone di Champions League contro il Liverpool ed era assente anche sabato scorso contro il NAC Breda. Il PSV ha tenuto a precisare che questa assenza non è legata a questioni di mercato ed è causata da un’influenza”.