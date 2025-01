Scambio Raspadori-Lookman, quanto c’è di vero nella bomba lanciata da Auriemma

La serata di ieri è stata movimentata da una vera e propria bomba di mercato lanciata via social dal noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma.

Scambio Raspadori-Lookman, la clamorosa ipotesi che farebbe felici Napoli e Atalanta

Secondo il direttore di www.gonfialarete.com, il Napoli, dopo un periodo intenso di calciomercato, avrebbe identificato Ademola Lookman come il sostituto ideale per Khvicha Kvaratskhelia.

Lookman, attualmente all’Atalanta, è un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte. I due club sarebbero al lavoro su una possibile trattativa che prevede uno scambio tra Lookman e Giacomo Raspadori, con l’Atalanta che ha recentemente mostrato interesse per l’attaccante del Napoli.

Oltre al cartellino di Raspadori, il Napoli avrebbe offerto all’Atalanta un significativo conguaglio economico. Questa mossa è stata presa in considerazione dopo le difficoltà nel concludere le trattative per Garnacho e Adeyemi. L’infortunio di Lookman, avvenuto durante l’allenamento, ha ulteriormente spinto l’Atalanta a considerare l’offerta per Raspadori.

Inizialmente, il Napoli aveva considerato Raspadori incedibile, soprattutto dopo la sua prestazione contro il Venezia, ma sembra che la situazione si stia evolvendo rapidamente.

Quanto c’è di vero?

La certezza principale è che l’Atalanta ha effettivamente sondato il terreno per Raspadori dopo l’infortunio di Ademola Lookman. Gasperini ha necessità di avere immediatamente a disposizione un sostituto adeguato del suo talento più splendente, in virtù del prossimo turno di Champions League che si disputerà a febbraio.

Un po’ come fu l’estate scorsa, quando dopo l’infortunio di Scamacca la Dea si fiondò su Mateo Retegui, anche adesso Percassi sembra essere intenzionato ad accontentare tempestivamente il suo tecnico.

Il Napoli, dal canto suo, non ha necessità economiche di vendere il proprio attaccante, dichiarato a più riprese incedibile, ma ha bisogno di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, dalla cui cessione ha incassato un bel po’ di quattrini che hanno rimpinguato le casse del club compensando i mancati introiti da competizioni europee.

Lookman è certamente uno dei profili che gli azzurri ed Antonio Conte hanno inserito nella propria lista dei desideri, ed uno scambio immediato con annesso conguaglio porterebbe solo vantaggi a Giovanni Manna, che nell’estate prossima avrebbe dovuto valutare con l’allenatore attentamente la posizione di Raspadori, che in questa stagione ha disputato meno di 300′ complessivi.

Manca pochissimo alla chiusura del mercato: le prossime ore saranno decisive. Staremo a vedere.