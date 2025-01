Rrahmani vicino ad una clamorosa cessione: lo scenario di casa Napoli

Il Napoli potrebbe chiudere il mercato con l’arrivo di Pietro Comuzzo, in attesa di concludere le trattative anche per l’ala sinistra. Il nome del centrale della Fiorentina da ieri è salito di quotazione e non poco complice l’incontro di Manna con i dirigenti della viola. Un arrivo che potrebbe però aprire un clamoroso scenario in vista della prossima estate.

A rivelare il retroscena è il giornalista Gennaro Scuotto de Il Roma che durante un suo intervento televisivo ha spiegato le ultime sul reparto difensivo del Napoli. Con un ipotetico arrivo di Pietro Comuzzo, quest’estate a poter lasciare gli azzurri potrebbe essere il centrale kosovaro Amir Rrahmani.

Porte girevoli in casa Napoli? In uscita Rrahmani per fare spazio a Comuzzo

Il difensore complice anche i suoi oramai 31 anni potrebbe lasciare l’azzurro nella prossima estate. Come confermato dal giornalista sono tante le pretendenti al centrale kosovaro che si sono già interessate al calciatore per la prossima sessione di calciomercato. Tutto però dipenderà dall’arrivo o meno di Pietro Comuzzo in azzurro, trattativa che nelle prossime ore entrerà nel vivo.

“Rrhamani potrebbe salutare il Napoli già nella prossima finestra di mercato. Ha 31 anni e ha ricevuto offerte da diversi club. E’ il momento giusto per venderlo. A pendere su questa situazione c’è l’arrivo di Comuzzo, che potrebbe arrivare come sostituto. Il centrale è praticamente un giocatore del Napoli. Il club ha quasi concluso l’accordo per un prestito biennale da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. La giornata di giovedì potrebbe essere decisiva per il suo trasferimento”

“In tutto questo, vedere Conte dall’altra parte della barricata è un qualcosa che dà una grande grinta. Sono sicuro che a lui piaccia stare in questa parte, affrontando i napoletani con grande determinazione”.