Fiorentina-Inter, c’è la data del recupero: si giocherà prima della sfida con il Napoli

La situazione dei recuperi per le partite di Fiorentina-Inter e Bologna-Milan è influenzata dagli impegni in Coppa Italia e nelle competizioni europee.

La partita di Fiorentina-Inter, sospesa al 17′ del primo tempo il 1° dicembre a causa del malore di Edoardo Bove, dovrebbe essere recuperata il giovedì 6 febbraio.

Fiorentina-Inter, ecco la data del recupero: fu sospesa per il malore a Bove

Questo grazie a una settimana priva di altri impegni per entrambe le squadre, dato che i primi quarti di finale di Coppa Italia sono in programma in quei giorni, e la Fiorentina è già stata eliminata dalla competizione, mentre l’Inter giocherà contro la Lazio a fine mese.

Curiosamente, il ritorno di questa partita si giocherà solo tre giorni dopo, il 9 febbraio a San Siro.

Per quanto riguarda Bologna-Milan, rinviata per maltempo il 25 ottobre, la situazione è un po’ più complessa a causa degli impegni del Milan in Coppa Italia contro la Roma il 5 febbraio e nei playoff di Champions League il 12 e 19 febbraio.

La prima data disponibile per recuperare questa partita sarebbe quindi il 26 febbraio, in una settimana che vede anche gli altri quarti di finale di Coppa Italia, tra cui Juventus-Empoli e Inter-Lazio.

La conferma ufficiale di queste date arriverà solo venerdì pomeriggio, dopo che la Lega avrà completato i sorteggi dei playoff di Champions ed Europa League e ufficializzato gli anticipi e i posticipi delle giornate di campionato a partire dalla 24ª.