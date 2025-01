Noa Lang litiga col PSV: l’olandese vuole andare al Napoli e la società lo mette fuori rosa

I giorni passano e il Napoli continua a lavorare senza sosta sulla questione ala sinistra. Dopo il “no” di Adeyemi i nomi rimasti in lista sono quelli di Alejandro Garnacho e di Noa Lang. Il primo è il sogno di Conte, il secondo è la suggestione, che vuole a tutti i costi l’azzurro.

Noa Lang dal primo momento ha dimostrato interesse per il Napoli, una situazione che non è piaciuta al PSV che lo ha prontamente messo “fuori rosa”. Sono infatti, due le partite dove il nome dell’esterno non compare sulla distinta. Il motivo è un litigio tra il calciatore e la società, Lang vuole l’azzurro e sogna la Serie A. Ma per ora il PSV non pensa minimamente alla cessione.

“L’olandese si è messo contro il PSV, il calciatore vuole trasferimento, ha capito che può essere la grande occasione della sua carriera. E’ eccitato dall’idea di sbarcare in Serie A, anche una rivincita, visto che due anni fa era in procinto di passare al Milan. Nel mentre il PSV ha rifiutato la proposta degli azzurri che era di 25 milioni di euro. Il Napoli avrà forza e voglia di rilanciare? I prossimi giorni saranno decisivi e non c’è tanto tempo a disposizione”.

Da segnalare però un curioso caso, il calciatore da quando ha ricevuto l’offerta del Napoli è finito misteriosamente fuori rosa. Nessun’infortunio o problema affine, l’esterno non è stato convocato sia per la partita di campionato contro il Nac giocata sabato scorso, sia per la sfida di Champions League di ieri sera, vinta dagli olandesi per 3-2 su un già qualificato e imbottito di riserve Liverpool. Negli inglesi si segnala la presenza dal primo minuto di Chiesa, altro pupillo di Manna e Conte, che però ha ribadito di voler restare in Premier League.