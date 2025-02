Kvara a Parigi è già un caso: fallisce un gol clamoroso e viene sostituito dopo 58′

L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia con il modesto campionato francese di Ligue 1 è stato tutt’altro che scoppiettante. Le prime due prestazioni del georgiano sono finite inevitabilmente sotto i riflettori, mettendo in risalto una tendenza di rendimento altalenante in continuità con quella che l’ex Napoli ha dimostrato nelle ultime due stagioni.

Kvara delude con il Paris Saint Germain: Luis Enrique lo sostituisce al 58′

Anche con la nuova maglia del Paris Saint Germain la musica non sembra essere cambiata: Kvara è stato sostituito da Luis Enrique in entrambe le partite disputate. All’esordio il cambio è arrivato all’83’, nel match casalingo pareggiato contro il Reims, dove il numero 7 è riuscito quantomeno a servire l’assist del momentaneo vantaggio a Dembele. In quell’occasione al suo posto erra subentrato Asensio.

Nella trasferta di Brest, invece, il georgiano è stato rimpiazzato addirittura al 58′ dal talentino diciannovenne Desire Doue. Nella seconda uscita, Kvara si è reso protagonista in negativo di un clamoroso gol fallito a due passi dalla porta sguarnita, per la disperazione evidente dei compagni di squadra.

Anche le testate francesi, su tutte L’Equipe, hanno sottolineato come la sua stella non si sia ancora accesa: dopo l’importante investimento (circa 75 milioni per il cartellino e uno stipendio di quasi 10 milioni), certamente la pazienza dei transalpini non sarà infinita.

Riuscirà a reggere la pressione di non essere intoccabile come a Napoli? Come sempre, sarà il campo a raccontare l’inconfutabile verità.