David Neres sceglie la casa di Osimhen: ecco dove abiterà

David Neres è uno dei calciatori più in forma di questo Napoli. Il brasiliano è stato una delle belle sorprese della squadra di Antonio Conte. L’esterno a suon di gol, assist e giocate ha convinto proprio tutti, partendo dai tifosi, che lo hanno amato e coccolato dalla prima partita in azzurro.

Il brasiliano è sceso in campo 23 volte con la maglia azzurra collezionando tre gol e otto assist. Mai una prestazione sottotono ed ha sempre risposto presente alle chiamate di Conte. Con l’addio di Kvara è diventato un titolare fisso, non facendo rimpiangere il georgiano ai tifosi azzurri.

Neres trova casa a Napoli, sceglie l’ex abitazione di Osimhen. Ecco dove si trova

Il brasiliano ha scelto Posillipo per la sua casa. Il calciatore che convive insieme alla futura moglie andrà a vivere nella vecchia casa di Victor Osimhen. Il quartiere, consigliato anche e soprattutto dai suoi compagni di squadra, è quello tra i “più in” di Napoli. Non a caso molti calciatori azzurri hanno casa in quella zona o zone limitrofe. Queste le parole di “Il Mattino” in merito alla nuova abitazione:

“E’ un tipo molto taciturno, anche se chi lo conosce in confidenza giura che sotto sotto sia un simpaticone, i suoi compagni spesso lo dicono, tutti gli vogliono bene. In campo si è preso il posto di Kvara, fuori si è preso la casa storica di Victor Osimhen“.

“Ha scelto di vivere a Posillipo per respirare l’aria della città e conoscerla meglio. Ha capito fin da subito che questa città gli avrebbe potuto regalare gioie, come gliele regala il campo e infatti in una pizzeria sul Lungomare ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata tempo fa”.