Un mese da Napoli-Inter: il grande vantaggio degli azzurri in vista della sfida scudetto | FOCUS

Il 2 marzo si deciderà gran parte del campionato di Serie A. La prossima sfida tra Napoli e Inter, giornata dopo giornata, sta assumendo sempre più le sembianze di una vera e propria finale scudetto.

Le due compagini attualmente sono ‘lontane’ solo 3 punti, ma giovedì la distanza potrebbe di fatto azzerarsi se i nerazzurri dovessero riuscire a vincere a Firenze, dove disputeranno i restanti 75′ della sfida interrotta lo scorso 1° dicembre per il malore di Bove.

I viola potrebbero essere giudici fondamentali per il futuro della stagione: i ragazzi di Palladino infatti affronteranno quelli di Inzaghi due volte nel giro di quattro giorni.

Dopo il recupero infrasettimanale, le squadre si riaffronteranno a campi invertiti il 10 febbraio, nel monday-night che chiuderà la 24esima giornata.

Il Napoli giocherà invece il giorno prima, allo stadio Maradona nell’ultima partita casalinga (in serale) prima dello scontro con i nerazzurri.

La settimana successiva, gli uomini di Conte faranno visita alla Lazio, mentre l’Inter sarà impegnata nel derby d’Italia a Torino contro la Juventus.

Nel turno antecedente al match-scudetto, l’Inter ospiterà il Genoa mentre il Napoli farà visita al Como di Cesc Fabregas.

Prima dello scontro al Maradona, Lautaro e compagni giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro in gara unica contro la Lazio: uno snodo fondamentale per l’annata nerazzurra, che potrebbe consegnargli il derby contro il Milan (affronterà la Roma) in semifinale.

In sintesi, l’Inter giocherà due partite in più rispetto al Napoli prima del 2 marzo: Fiorentina (2 volte), Juventus, Genoa e Lazio (in coppa). Per gli azzurri, in sequenza, Udinese, Lazio e Como.

Un vantaggio non da poco, che gli uomini di Conte dovranno necessariamente sfruttare. Un’occasione così, difficilmente ricapiterà.

Il calendario di Napoli e Inter fino allo scontro-scudetto

Fiorentina-Inter 6 febbraio (75′)

Napoli-Udinese 9 febbraio

Inter-Fiorentina 10 febbraio

Lazio-Napoli 15 febbraio

Juventus-Inter 16 febbraio

Inter-Genoa 22 febbraio

Como-Napoli 23 febbraio

Inter-Lazio 25 febbraio (Coppa Italia)

Napoli-Inter 2 marzo