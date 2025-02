Kvara, ma che ti succede? È un disastro anche in coppa contro una squadra di terza divisione

PSG, Kvaratskhelia non è riuscito a convincere neanche in coppa di Francia

Ancora rimandato l’appuntamento con il primo gol francese per Khvicha Kvaratskhelia. L’impatto del georgiano con la nuova realtà parigina è stato fino ad ora tutt’altro che semplice.

Ieri sera, nel match contro il Le Mans (squadra di National, la terza divisione transalpina), il suo talento non è riuscito a brillare. Qualche sprazzo si è intravisto, come lecito aspettarsi, ma l’ex Napoli è tutt’altro che vicino a quello ammirato all’ombra del Vesuvio nel suo primo anno in azzurro.

Kvara fino ad ora ha giocato tre partite: due di campionato ed una di coppa nazionale, per un totale di 231 minuti, nei quali si è iscritto a referto solo con un assist.

Due volte sostituito, già criticato aspramente dalla stampa (L’Equipe su tutti), Luis Enrique non sembra essere ancora rimasto ammaliato dal georgiano, sul quale pesano le aspettative di un investimento ed un ingaggio di primissimo livello.

L’11 febbraio prossimo, Kvara farà il suo esordio in Champions League con la maglia del PSG, nel derby francese contro il Brest, contro cui, ironia della sorte, numero 7 ha già giocato pochi giorni fa, venendo sostituito al 58′ dopo una prestazione deludente.