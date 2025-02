A lezione da Giovanni Manna: chiaro, pragmatico e realista. Il Napoli è in ottime mani

Chiaro, preciso, efficace. Giovanni Manna con la sua conferenza stampa di fine mercato ha dimostrato tutte le capacità manageriali che l’estate scorsa avevano colpito Aurelio De Laurentiis.

SSC Napoli, la conferenza stampa di Giovanni Manna

La sua chiacchierata con i cronisti ha messo un punto al chiacchiericcio che ogni finestra di mercato porta in seno, come ovvio che sia.

Le risposte date hanno in alcuni casi sottolineato l’ovvio, in altri gettato acqua su un fuoco che, come detto da lui in prima persona, non ha ragione di essere alimentato.

Parafrasando qualcuno che recentemente è passato a Castel Volturno, ha rimesso la chiesa al centro del villaggio quando ha spiegato che il Napoli viene prima di tutto.

“Con Conte vivo insieme, tutti i giorni“. Una frase emblematica che racconta quanto la sinergia tra le parti all’interno del club stia vivendo un momento tutt’altro che intricato, come parte dell’opinione pubblica vuole narrare in questi tempi durissimi per chi si aspettava un Napoli imbrigliato a metà classifica e le solite tre a lottare per il vertice.

Ha parlato di tutti, Manna, senza nascondersi: da Garnacho a Comuzzo, da Kvaratskhelia a Osimhen. È stato duro, anche.

Ha sottolineato che chi viene qui deve desiderarlo, senza sballare i parametri che hanno portato la società a diventare un emblema positivo in un calcio in cui i club più blasonati arrancano tra i debiti.

Ha difeso il gruppo, il tecnico, la società. Ha fatto capire una volta per tutte che il sentimento di Conte è quello di tutto l’ambiente: sul Napoli non si passa. Il Napoli non si abbassa.