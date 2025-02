Pedullà difende Criscitiello: “I napoletani mi hanno massacrato per aver detto la verità”

Alfredo Pedullà difende in diretta a Sportitalia il collega Michele Criscitiello dopo l’episodio successo in chiave Napoli con il giornalista Manuel Parlato. L’esperto di mercato a differenza della maggioranza difende il direttore dell’emittente tv, spiegando alcuni episodi successi con i tifosi del Napoli nel corso della sua carriera.

Pedullà difende Criscitiello, l’attacco ai tifosi del Napoli dopo le critiche

“Sono stato massacrato due estati fa per aver detto, in buonafede, che il giocattolo si era rotto venendo travolto da migliaia di messaggi, mi dovete credere. Io cerco di essere sempre umile, ma non ho alcun timore nel dire le cose, se la penso la dico come ho sempre fatto nella mia carriera professionale. Le persone che mi hanno criticato sono le stesse che qualche mese dopo mi hanno poi contattato per dirmi che avevo ragione. Ma noi le cose cerchiamo di dirle prima, non dopo”.

“Michele ha fatto gli esempi di Juventus, Milan o Inter, quando abbiamo da criticarle le critichiamo, come abbiamo fatto col Napoli. Le abbiamo massacrate. Non c’è più la libertà di dire che una squadra ha sbagliato il mercato. Ma noi non ci inventiamo nulla, queste sono parole pronunciate da Antonio Conte la scorsa estate. Mi sono esposto dicendo che gli azzurri potevano lottare per lo scudetto”.

“Io ho esaltato Conte ed ho esaltato il lavoro del Napoli dicendo che è stata riparata una situazione complicatissima, che il giocattolo fosse stato riparato. Io lo ripeto, Manna in questa sessione è andato ai saldi, dei saldi, dei saldi, questo è quello che penso, posso dirlo? Lo ridico, è andato ai saldi dei saldi dei saldi. Non ho una giacca con uno stemma, posso dire quello che voglio? L’avevo detto anche Conte in altri tempi”.