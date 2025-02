Tancredi Palmeri: “Ho preso in giro anche l’Inter e Balotelli ma non hanno fatto scenate come a Napoli”

Sui propri canali social è tornato a parlare il giornalista Tancredi Palmeri. Il volto di Sportitalia è stato l’elemento scatenante della polemica chiusa col “licenziamento in diretta” di Manuel Parlato dall’emittente tv.

Il giornalista ha attirato tutte le critiche social a seguito di alcuni episodi capitati durante l’ultimo giorno di mercato. Dove il siciliano tra battute di cattivo gusto e sfottò si è reso protagonista in negativo. Sulla lente d’ingrandimento, oltre un’infelice battuta ad alcuni giovani ragazzi, c’è lo sketch con i nomi mancati dal Napoli sul calciomercato. Episodio poi cardine della discussione tra Michele Criscitiello e Manuel Parlato nella serata di ieri.

Le parole di Tancredi Palmeri sul “caso Napoli”, la polemica è ancora aperta e scottante

Il giornalista, sempre molto disponibile sul social X, ha scritto alcuni post e risposto ad alcuni commenti dei followers spiegando che la sua ironia è di base fatta con tutti. Anche con l’Inter, squadra di cui è tifoso. Il mondo del web però non ha gradito, con il giornalista che ha solo peggiorato la sua situazione, con altre uscite abbastanza infelici:

“Ah per la cronaca. Il brindisi durante l’ultimo giorno di mercato in diretta stavolta era stato a Balotelli. Strano non ci siano state le rivolte social di genoani, monzesi, palermitani, ghanesi, mancuniani, Manuel Neuer, Er Faina e tipe del grande fratello. A chi je tocca nun se ‘ngrugna”

“Nel prepartita di Inter-Monaco, a un tifoso interista che faceva vedere un oggetto costoso, ho detto in diretta: “Chi te l’ha regalato? Oaktree? Non credo, difficile spendano sti soldi”, mimando il gesto delle braccino corte. Temo adesso la rivolta dei tifosi interisti indignati. Nessuno mi ha fatto sceneggiate per una battuta come successo con i napoletani”.