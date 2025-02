Chiariello attacca Criscitiello: “Eri un raccomandato di Avellino, lavati la bocca quando parli di noi”

La vicenda Manuel Parlato-Sportitalia non si placa. Dopo le dichiarazioni provocatorie di Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello nella giornata di ieri, in data odierna è arrivata la risposta di Umberto Chiariello al direttore di Sportitalia.

Il giornalista napoletano ha svelato alcuni retroscena dell’inizio di carriera del conduttore nativo di Avellino. Oltre a difendere il nome di Canale 21, emittente dove Chiariello è uno dei volti noti delle varie trasmissioni sportive, tra cui “Campania Sport”.

Chiariello attacca Criscitiello sulla vicenda Manuel Parlato. Le parole del giornalista campano

In diretta su Radio Crc, il giornalista napoletano ha attaccato Michele Criscitiello con un breve monologo. Sembra però essere solo il preludio del discorso che farà Chiariello domenica sera durante il suo prossimo editoriale a “Campania Sport”:

“Mi sono cresciuti i baffi oggi, guarda, oggi faccio il baffone, Stalin. Lui fa il fascista e io lo Stanlinista”, poi scherza con il collega ripetendo le parole di Criscitiello: “Giordano, vai fuori, via, vai a lavorare a Canale 21”. Ha poi continuato dicendo: “L’anno prossimo Canale 21 farà cinquant’anni, la scuola del giornalismo partenopeo e nazionale. Lavatevi la bocca quando parlate di Canale 21, anzi, lavati la bocca col sublimatico, tu che vieni da Avellino, tu eri un raccomandato di Avellino, il signor Tedeschi mi chiedeva di raccomandare Criscitiello”.

Il tutto con Marco Giordano che in sottofondo pronunciava: “Avanti amico mio, combatti, non mollare”. Mentre Chiariello lo derideva ripetendo le frasi pronunciate da Criscitiello nei confronti di Manuel Parlato. Lo sketch è durato solo qualche secondo, prima che il giornalista ha chiesto espressamente di cambiare argomento, tornando a parlare di Serie A e del prossimo impegno del Napoli contro l’Udinese in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45.