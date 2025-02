L’OdG contro Criscitiello, inoltrato un esposto disciplinare: cosa rischia il giornalista di Sportitalia

Continua il caso Michele Criscitiello-Manuel Parlato. Dopo le tantissime polemiche ricevute dopo l’atteggiamento indecoroso nei confronti del giornalista napoletano, il direttore di Sportitalia è stato anche accusato dall’OdG della Campania, che ha anticipato che farà un esposto disciplinare all’Ordine d’appartenenza del nativo di Avellino.

Il giornalista rischia grosso, nella peggiore delle ipotesi ci potrebbe essere la sospensione a tempo determinato dall’ordine o la revoca del tesserino da giornalista professionista. Lo stesso Criscitiello, iscritto all’albo dei giornalisti dal lontano 2006.

Il comunicato dell’OdG contro Michele Criscitiello e le prossime azioni nei confronti del giornalista

“Un giornalista di origine irpina, iscritto all’Ordine della Lombardia e conduttore di un’emittente sportiva nazionale, ha diffamato Canale 21 e ‘licenziato’ in diretta il collaboratore di tale emittente nazionale Manuel Parlato. Fatti – sostiene l’Odg Campania – di una gravità inaudita che vedono l’Ordine dei Giornalisti della Campania non solo solidale e al fianco di Canale 21 e Manuel Parlato, ma pronto a inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo. Non sono accettabili sia l’atteggiamento denigratorio nei confronti dell’emittente Canale 21 sia la frase rivolta a Parlato che offende il nostro collega e limita la libertà di espressione del giornalista per una sua difesa d’ufficio dei napoletani. Tutti elementi deontologicamente molto gravi e inaccettabili in un paese democratico”.

Ottavio Lucarelli, presidente dell’OdG Campania ha poi voluto rimarcare: “E’ stata una vicenda vergognosa, un fatto di gravità inaudita. Anche per le parole contro Canale 21 sono vergonose. Inoltreremo un esposto all’OdG della Lombardia presso il quale è iscritto Criscitiello”.

Una situazione che avrà altre evoluzioni nelle prossime settimane. Nel mentre il giornalista di Sportitalia nella giornata di ieri ha continuato la sua campagna, rispondendo alle accuse mosse sul web.