Napoli, Conte non sostituisce mai prima del 75′: l’incredibile dato che vale più di mille parole

Il Napoli è la squadra che sostituisce meno nei primi 75 minuti di gioco. Da un approfondito studio a cura della Gazzetta dello Sport, si è arrivati ad un dato abbastanza clamoroso. Antonio Conte non ha mai nascosto il suo stato d’animo nei confronti dei calciatori che dispone in panchina, ma questo dato da un’ennesima conferma del “miracolo” che sta facendo il tecnico leccese.

Sono 32 le sostituzioni effettuate dal tecnico azzurro nei primi settantacinque minuti di gioco. Poco più della metà di quelle di Como e Milan che si trovano subito sopra agli azzurri. Al primo posto c’è il Parma, con ben 92 sostituzioni, seguito a ruota dal Cagliari e il Verona con Davide Nicola e Paolo Zanetti che hanno cambiato 77 volte.

Conte e il dato sulle sostituzioni prima del 75′ al Napoli, la classifica parla chiaro

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha voluto mettere in luce un dato abbastanza eclatante sulla gestione di Antonio Conte. Un numero che però ha tanti fattori da ricordare, come la singola partita settimanale o la bontà della panchina, criticata a più riprese dal tecnico. I numeri parlano di un Napoli che non cambia mai pelle. Tra i calciatori più subentrati ci sono i nomi di Pasquale Mazzocchi e David Neres.

“Il numero di sostituzioni effettuate prima del 75esimo in Serie A. Al primo posto troviamo Fabio Pecchia, allenatore del Parma, con ben 92. Dietro di lui Davide Nicola del Cagliari e Paolo Zanetti del Verona con 77. Fuori dal podio Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Antonio Conte, tecnico del Napoli, risulta essere ultimo in questa classifica, con sole 32 sostituzioni fatte prima del 75′. Davanti agli azzurri Como e Milan con 50”.