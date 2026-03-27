Festa del Casatiello Dolce nel Napoletano, specialità di Pasqua: assaggi gratis per tutti

Il 28 marzo 2026, alle ore 17:00, presso il Laboratorio delle Arti di via Torrione, a Monte di Procida, torna Re Casatiello, l’evento dedicato alla versione dolce della tipica specialità di Pasqua.

Re Casatiello 2026 a Monte di Procida: assaggi gratis per tutti

La simpatica competizione vedrà diversi pasticcieri dilettanti sfidarsi per contendersi il titolo di “re” del casatiello dolce: vincerà, infatti, il concorrente che preparerà il miglior dolce pasquale, a seguito di un’attenta valutazione affidata ad una giuria qualificata.

Lo scopo della manifestazione è quello di preservare la tradizione montese nella preparazione di questo dolce fortemente identitario, che prevede fasi elaborate e soprattutto tanta passione, trasmettendo alle nuove generazioni non solo la conoscenza del dolce ma anche del forte legame tra la specialità e l’intera comunità.

A rendere unico il casatiello dolce montese sarebbe l’assenza di latte, l’uso della sugna, l’assenza di aromi e canditi vari al di fuori di cannella, spremuta di arancia, scorza di limone e liquore Strega. Nel corso della serata, tutti i partecipanti potranno assaggiare gratuitamente il tipico casatiello, accompagnato ad un bicchiere di Piedirosso dei Campi Flegrei DOP di Cantine del Mare.

Non mancheranno esibizioni musicali a cura della Corale Flegrea Swing Ensemble diretta da Diana Schiano. Sarà premiato anche il Re Casatiello Junior ovvero la prelibatezza preferita da una giuria composta da soli ragazzi. La manifestazione non persegue fini di lucro.

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