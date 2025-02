“Non vince un dribbling”: in Francia sono già stufi di Kvaratskhelia

Tempi duri in Francia per Khvicha Kvaratskhelia con il PSG

L’avventura di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Paris Saint Germain non è iniziata sotto i migliori auspici. Dopo tre partite giocate, due sostituzioni, un assist ed un clamoroso gol fallito a porta vuota, i media francesi si sono scagliati contro il suo acquisto.

L’Equipe e il Le Parisien si scagliano contro Khvicha Kvaratskhelia

Il quotidiano L’Equipe ha sottolineato come “non vinca un dribbling”, mentre Le Parisien ha approfondito così la sua prestazione in coppa contro il Le Mans, squadra che milita nel campionato National (la nostra Serie C):

“Dovremo ancora aspettare prima di vedere Khvicha Kvaratskhelia festeggiare un gol con i colori del Paris Saint-Germain. Schierato per la terza volta da Luis Enrique questo martedì sera, durante l’ottavo di finale della Coupe de France contro Le Mans, il numero 7 è rimasto in silenzio, poco aiutato da partner amorfi da troppo tempo”.

“Nel secondo tempo ha sbagliato ancora, come in occasione del passaggio a Nuno Mendes (67esimo), poi un’altra palla persa (69esimo)”.

“Con questa nuova timida prestazione, è difficile immaginare Luis Enrique stravolgere le sue gerarchie per “Kvara”, visto che i leader dell’attacco parigino hanno dimostrato di essere in buona forma nelle ultime settimane”.

“‘È abbastanza imprevedibile, molto forte nell’uno contro uno’, ha detto Olivier Giroud di Kvaratskhelia. Non è ancora questa l’immagine che è emersa da lui. Acquistato per 70 milioni di euro bonus esclusi, il georgiano tarda a dimostrare il suo valore. Ma tutti sanno, da parte del club, che ci vorranno diverse settimane prima di adattarsi alle esigenze tattiche di Luis Enrique”.