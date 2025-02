VIDEO/ Tancredi Palmeri deriso in diretta dopo Fiorentina-Inter: “Qui non è possibile lavorare, mi aggrediscono”

Tancredi Palmeri attaccato in diretta da alcuni tifosi della Fiorentina. L'episodio social

L’Inter crolla 3-0 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino sotto i colpi di Moise Kean e Luca Ranieri. I nerazzurri vedono dunque togliersi l’asterisco dalla classifica e restano a -3 dal Napoli sempre più capolista di questo campionato.

A far parlare ancora di se ci ha pensato il giornalista, Tancredi Palmeri, che per l’occasione era presente all’Artemio Franchi. Nel dopo-partita, l’inviato durante un collegamento con Sportitalia è stato deriso da alcuni tifosi viola, provocando il nervosismo dello stesso Palmeri che ha staccato il collegamento ed è andato via.

Il giornalista prima di andare in diretta aveva twittato questo: “Da 6 anni l’Inter non perdeva con 3 gol di scarto, da Napoli-Inter 4-1 nel maggio 2019. Ma addirittura non perdeva nemmeno con 2 gol di scarto da 2 anni, Napoli-Inter 3-1 nel maggio 2023. È proprio la serata del Napoli”. Scatenando le prime polemiche social dei tifosi.

Una volta collegatosi a Sportitalia, alcuni tifosi della Fiorentina si sono avvicinati a lui con sciarpe e festoni ed ha esclamato: “Ragazzi torniamo rapidamente in studio, qualche stupido c’è sempre, evidentemente in questo momento è impossibile fare il proprio lavoro. Riproviamo più tardi nel caso”.

Il giornalista, pochi minuti fa, sui propri canali social ha poi raccontato un episodio che lo ha visto vittima: “Ieri durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi. Ringrazio la Digos prontamente intervenuta schierandosi a protezione e procedendo al riconoscimento. Un soggetto non rappresentativo dei tifosi della Fiorentina, arrivati in tanti a fare festa e chiedere selfie”.