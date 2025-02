Conte sta battendo Inzaghi in due ‘campionati’diversi: la statistica impressionante | FOCUS

Conte vs Inzaghi

Con la sconfitta di ieri a Firenze, l’Inter ha fallito l’aggancio alla vetta della classifica occupata dal Napoli. Le due compagini distano 3 punti dopo 23 giornate di campionato: 54 quelli conquistati dai ragazzi di Antonio Conte, 51 quelli ottenuti dalla banda di Simone Inzaghi.

A fare la differenza, come spesso capita in campionati così equilibrati, è la cura dei dettagli, che per ora sta premiando il tecnico salentino.

Conte vs Inzaghi: la differenza sta nei dettagli

Gli azzurri hanno per ora concesso solo le briciole alle avversarie, mentre i meneghini sono sembrati più incostanti.

Dividendo le 18 restanti partecipanti alla Serie A in due blocchi da 9 in base alla classifica (dalla 3a all’11a e dalla 12a alla 20a), escludendo chiaramente lo scontro diretto dell’andata terminato in parità, emerge l’ennesimo dato che certifica la bontà del lavoro che stanno svolgendo i partenopei.

Il Napoli, infatti, ha concesso solo 10 punti alle avversarie più quotate: 3 all’Atalanta (affrontata 2 volte), 2 alla Juventus (2 volte), 3 alla Lazio (1 volta), 2 alla Roma (2 volte).

Per quanto riguarda il secondo ‘blocco’, gli azzurri hanno lasciato per strada solo i 3 punti persi a Verona nella prima giornata di campionato.

L’Inter, invece, ha perso ben 12 punti contro le squadre della zona alta della classifica: 5 con il Milan, affrontato 2 volte, 3 con la Fiorentina (1 volta), 2 con la Juventus (1 volta) e 2 con il Bologna (1 volta).

Mentre ne ha persi 4 contro le ‘piccole’: 2 con il Genoa e 2 con il Monza.

La differenza per ora sta nei dettagli. La sensazione è che sarà così fino alla fine.