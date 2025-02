Nuova avventura per Mario Rui: ecco dove giocherà l’ex Napoli

Nuova avventura in vista per l’ex Napoli, Mario Rui. Dopo aver risolto il suo contratto con gli azzurri ad inizio anno, il terzino sinistro è pronto ad una nuova avventura che sarà però lontano dall’Europa. Per il portoghese inizierà un’avventura negli USA.

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira sui propri canali ufficiali, Mario Rui è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con l’Atlanta United, club di alta classifica in MLS. La trattativa è ben avviata e nelle prossime ore ci sarà la firma sul contratto.

“L’ex azzurro Mario Rui vicino all’Atlanta United! Il Club americano gli ha offerto un contratto fino a dicembre 2026. Le parti sono a un buon punto della trattativa e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accordo definitivo. E’ in vista una nuova avventura per il portoghese”.

Il portoghese aveva salutato così Napoli: “Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita. A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili.

Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre! Con affetto, il vostro Mario Rui“.