Tutti contro Mazzocchi, ma l’errore sul gol non è stato suo: l’ha detto anche Meret

Napoli-Udinese, il gol dell'1-1 viziato da un errore di Juan Jesus e non di Mazzocchi

Il gran gol di Ekkelenkamp ha lasciato strascichi nella pioggia di giudizi negativi che ha cosparso di cenere la testa del povero Pasquale Mazzocchi. Da stigmatizzare l’atteggiamento social di molti tifosi che, amareggiati, hanno riempito di insulti i post presenti sul profilo Instagram di un figlio di Napoli che sta provando a dare il massimo per la maglia azzurra con grande orgoglio.

Napoli-Udinese, il gol di Ekkelenkamp non è colpa di Mazzocchi, ma di Juan Jesus: l’ha detto Meret

La verità sulla rete incassata l’ha raccontata Alex Meret nel post gara ai microfoni di Dazn, scagionando totalmente il terzino da ogni responsabilità. Certo, quel rinvio fatto per evitare il fallo laterale non è stato tecnicamente perfetto, tutt’altro. Ma ogni calciatore avrebbe provato a fare lo stesso: evitare di concedere una rimessa in zona offensiva.

Il numero 1 ha dichiarato candidamente di aver chiamato la sfera pochi secondi prima, quando lentamente vagava in area a due passi dalla porta. Juan Jesus, che fino a ieri aveva sostituito in maniera impeccabile Alessandro Buongiorno, è però incappato in uno di quei clamorosi errori che i tifosi credevano appartenessero al passato.

Senza pressione, con i giocatori dell’Udinese lontani metri, il brasiliano incredibilmente ha deciso di servire il compagno, mettendolo in difficoltà, invece di proteggere semplicemente la sfera facendola terminare comodamente tra le braccia di Meret.

Da lì, da quella fretta incomprensibile, è scaturita la frenesia che ha portato poi al gesto tecnico ammirabile dell’olandese. Mazzocchi è stata solo la vittima sacrificale di quello sciagurato intervento.