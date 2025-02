“Non è tempo per riposare”: Conte annulla il giorno libero. Dopo la Juve ne aveva dati tre

Antonio Conte ha deciso di annullare il giorno di riposo previsto per lunedì, all’indomani del pareggio interno contro l’Udinese. Il tecnico salentino ha chiesto alla squadra di rimettersi immediatamente al lavoro, dopo una sfida che ha visto Di Lorenzo e compagni calare in maniera preoccupante nell’intensità e nel rendimento complessivo.

SSC Napoli, Antonio Conte annulla il giorno di riposo: tutti al lavoro a Castel Volturno

Una scelta, quella dell’allenatore, decisamente in controtendenza rispetto alla linea morbida utilizzata solo due settimane fa, quando dopo la vittoria sulla Juventus concesse addirittura tre giorni di relax ai propri calciatori.

Il Napoli, nonostante abbia ottenuto il nono risultato utile consecutivo, con i due 1-1 contro Roma e Udinese ha visto ridurre il proprio vantaggio sull’Inter ad un solo punto.

Conte dovrà dunque ritrovare la chiave giusta per sciogliere la tensione che sta montando e contestualmente risolvere alcuni enigmi di formazione legati soprattutto alla fascia sinistra, su cui non potranno trottare né Spinazzola, né tantomeno Olivera, con un Pasquale Mazzocchi che non ha convinto quando è stato chiamato in causa.